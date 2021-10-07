"Вы террористы!" – украинский дипломат опозорил российских пропагандистов на всю ООН

В ООН не считают, что Владимир Лакомов что-то нарушил / Коллаж "Сегодня"

Представитель Украины в ООН Владимир Лакомов "повысил" статус представителей российских государственных информационных агентств, которые до сих пор воспринимались в большей степени как пропагандисты. Владимир Лакомов, за которым ходили представители России по зданию ООН с вопросом "Будет ли Украина размещать ракеты США на своей территории?", назвал российских журналистов – террористами.

Об этом сообщает российское агентство РИА "Новости".

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Диалог

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – сказал Лакомов.

На вопрос о том, считает ли он всех представителей российских СМИ террористами, дипломат сказал: "Да, пропагандистские террористы".

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Комментарий ООН

Тут же российские пропагандисты пошли к официальному представителю генсека ООН Стефану Дюжаррику и пожаловались на украинского дипломата. На что получили ответ: "Страны-члены и делегаты отвечают на заданные им вопросы в той форме, которую они считают подходящей".

Напомним, не так давно главная пропагандистка России Ольга Скабеева указала на ошибку на футболке нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко и получила жесткий ответ.

В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.

В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.

Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.