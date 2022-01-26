Встреча в Париже: почему нормандский формат опасен для Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Каких-либо преимуществ для Украины в нормандском формате в принципе не может быть.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший народный депутат Украины Андрей Ильенко.

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Так он прокомментировал встречу в Париже 26 января политических советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

"Мы видим позицию Германии, которая блокирует поставки оружия в Украину, саботирует и ставит под сомнение введение санкций против России, только занимается тем, что хочет достроить "Северный поток-2". На мой взгляд, Германия откровенно играет на стороне России, а Франция – с абсолютно никакой позицией", – отметил он.

"Убегать как можно дальше"

По его мнению, нормандский формат априори Украине не выгоден и уже давно мертв:

"Последняя встреча состоялась более 2-х лет назад. Украине надо бежать от этого формата как можно дальше – так же как и от Минских соглашений. Я считаю, что ничего хорошего нас там не ждет. Сегодня, к сожалению, мы находимся в сложной ситуации из-за существования этого формата. Я считаю, что сегодня, учитывая хамское и циничное поведение руководства Германии, мы имеем право задавать вопрос, что нас теперь этот формат не устраивает, потому что сомневаемся в способности Германии быть посредником в этой ситуации".

Фото – Укринформ

Важность нормандского формата

В то же время политолог Алексей Якубин заявил, что сейчас активизировался вопрос по Донбассу, а также вопрос Украины в общеевропейском контексте:

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"Посмотрите, какое сейчас количество встреч и их интенсивность, например, Владимира Зеленского и представителей США. Почти каждую неделю мы слышим о телефонных контактах".

Также он заявил, что если говорить о нормандском формате, то у Украины есть "Минск":

"Почему здесь есть важность формата? Потому что пока это хотя бы встреча советников и на повестке дня ряд вопросов, которые на уровне советников уже можно начинать обсуждать... Есть вопросы гуманитарного характера, которые можно обсуждать, – обмен удерживаемых лиц, доступ Красного Креста на неподконтрольные территории. Украина уже работает с тем, что есть "Минск", т.е. других дорожек здесь нет. Поэтому надо думать, как, взвесив в первую очередь украинские интересы, все-таки двигаться по этому направлению".

По его мнению, все чаще на международных площадках в очередной раз раздаются призывы о выполнении "Минска":

"Окончательные решения будут приниматься на уровне глав государств... "Минск" сформирован так, как сформирован. Пока переговоры ведутся – молчат пушки. Мы должны приветствовать любые переговорные площадки".

Выстоит ли Украина

В свою очередь экс-нардеп Николай Катеринчук заявил, что нормандский формат мертв:

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"Его название – "три против одного", где "одна" – это Украина. Насчет Германии и Франции все ясно. Вся эта ситуация с напряжением Вокруг "Минска" – это прелюдия, чтобы "дожать" украинскую власть, чтобы она начала выполнять "Минск" таким, какой он есть. Выстоим ли? Это зависит от того, как мы держим удар, а также как внутри страны развивается ситуация относительно, в частности, единства".

Напомним, Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, не исключено, в формате видеоконференции.

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