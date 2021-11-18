Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

Война далека от завершения – новое заявление Путина об Украине

Сергей Мартынец
18 ноября, 16:37
Хозяина Кремля также зацепило, что Украине поставляют опасное для оккупантов летальное вооружение

Путин обвиняет Украину, хотя Россия не прекращает стрелять. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе далек от разрешения, а также традиционно обвинил Украину в невыполнении договоренностей. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, война с Украиной – один из наиболее чувствительных для Кремля вопросов.

Реклама

"К сожалению, он далек от разрешения. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер. На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" – ФРГ, Франция – не оспаривают нормы Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик. Нет альтернативы выполнению самих Минских договоренностей", – сказал Путин.

Хозяина Кремля также зацепило, что Запад поставляет украинской армии летальное вооружение, а сама Украина проводит военные учения, в том числе в Черном море.

"Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки – на расстоянии 20 км от нашей границы летают стратегические бомбардировщики (США. – Ред.)", – пожаловался президент РФ.

РФ не выполняет даже первый пункт "Минска"

  • Из Москвы постоянно доносятся обвинения, мол, Украина не выполняет договоренности по Донбассу – и так уже не первый год. Но на самом деле оккупанты еще не соблюдали полностью ни одного перемирия за все годы войны – на фронте как стреляли боевики, так и продолжаются бои. Например, только за вчерашний день ранения получили 5 бойцов ВСУ.
  • Отметим, что Россия требует от Украины проведение выборов под дулами автоматов и особого статуса для ОРДЛО, но при этом сама не выполняет даже первых пунктов "Минска" – прекратить стрельбу и уйти с Донбасса.
  • Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина заставит Россию выполнять "Минск", а нарушения договоренностей не будут оставаться безнаказанными.