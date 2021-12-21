"Вот это серьезный сигнал Путину": Яценюк дал совет Зеленскому

Яценюк обратился к Зеленскому. Коллаж "Сегодня"

Для президента Владимира Зеленского сейчас в приоритете должна быть украинская армия, а не создавать "фронты" и сражаться с политическими оппонентами внутри страны. Нужно объединить все политические силы и общество вокруг главной цели – противостоянию Путину. Об этом заявил в программе "Час Голованова" на телеканале Украина 24 премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк

По его словам, президент должен был бы посадить всех своих оппонентов за стол и сказать, что страна сейчас в реальной опасности, и он приглашает всех своих оппонентов, всех друзей, всех, кому небезразлична Украина, чтобы все бы объединились и показали, что все едины.

Реклама

"Владимир Александрович, вы должны воевать только с Россией. Вы сражаетесь со всеми внутри страны, снаружи страны, а нужно воевать только с Путиным", – подчеркнул Яценюк.

Политик отметил, что в такой альянс должна быть приглашена и вся оппозиция, и власть из парламента, и внепарламентские политические силы, а также интеллигенция, Совет церквей.

"И вот это должна быть сейчас его основная работа. Армия, внутреннее единство и внешнее единство на внешнем фронте с нашими союзниками. Вот это – серьезный сигнал Путину. Что есть единство и на Западе и внутри. Но он делает все с точностью наоборот", – объяснил он.

Реклама

Арсений Яценюк отметил, что за последние два года Владимир Зеленский инфицировался вирусом власти.

"Он стал переживать за то, что он потеряет власть. Владимир Александрович, я вам из своего опыта точно могу сказать, что вы ее потеряете. Только можно это сделать достойно, а можно так, что история нехорошую картинку по отношению к вам нарисует. Отложите вопросы вашей власти, внутренней борьбы со всеми, вашего личного рейтинга. Это сейчас ничего не стоит, это ноль, это пустота. Для вас ключевое должно быть – это когда вы на Евангелие руку положили и принимали присягу на верность украинскому государству. Ваша задача сегодня – сохранить государство. Не искать врагов внутри", – обратился политик к президенту.