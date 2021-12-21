"Оце серйозний сигнал Путіну": Яценюк дав пораду Зеленському

Яценюк звернувся до Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Для президента Володимира Зеленського зараз у пріоритеті має бути українська армія, а не створювати "фронти" і боротися з політичними опонентами всередині країни. Потрібно об'єднати всі політичні сили та суспільство навколо головної мети – протистояння Путіну. Про це заявив у програмі "Година Голованова" на телеканалі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк

За його словами, президент мав би посадити всіх своїх опонентів за стіл і сказати, що країна зараз у реальній небезпеці, і він запрошує всіх своїх опонентів, усіх друзів, усіх, кому небайдужа Україна, аби всі об'єдналися і показали, що всі єдині. .

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"Володимире Олександровичу, ви повинні воювати тільки з Росією. Ви воюєте з усіма всередині країни, зовні країни, а треба воювати тільки з Путіним", – наголосив Яценюк.

Політик зазначив, що до такого альянсу має бути запрошено і всю опозицію, і владу з парламенту, і позапарламентські політичні сили, а також інтелігенцію, Раду церков.

"І оце повинна бути зараз його основна робота. Армія, внутрішня єдність і зовнішня єдність на зовнішньому фронті з нашими союзниками. Ось це – серйозний сигнал Путіну. Що є єдність і на Заході, і всередині. Але він робить все з точністю до навпаки", – пояснив він.

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Арсеній Яценюк наголосив, що за останні два роки Володимир Зеленський інфікувався вірусом влади.

"Він став переживати за те, що він втратить владу. Володимире Олександровичу, я вам зі свого досвіду точно можу сказати, що ви її втратите. Тільки можна це зробити достойно, а можна так, що історія нехорошу картинку щодо вас намалює. Відкладіть питання вашої влади, внутрішньої боротьби з усіма, вашого особистого рейтингу. Це зараз нічого не вартує, це нуль, це пустота. Для вас ключове повинно бути – це коли ви на Євангеліє руку поклали і брали присягу на вірність українській державі. Ваше завдання сьогодні – зберегти державу. Не шукати ворогів усередині", – звернувся політик до президента.