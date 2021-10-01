В Трускавце или Батуми? Зачем Саакашвили устроил фокус с приездом в Грузию

Михаил Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. В МВД страны это опровергли. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что впервые за восемь лет приехал на родину, несмотря на то, что находится в розыске. В то же время в МВД Грузии сообщили, что политик не пересекал границу. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, действительно ли вернулся Саакашвили домой и почему об этом так мало информации.

"Рисковал, чтобы приехать"

В пятницу, 1 октября на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили рассказал, что уже находится в Батуми.

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"Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет", – написал политик.

Он также опубликовал видео, в котором обратился к согражданам и призвал их прийти на местные выборы 2 октября.

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"Видите ли, я рисковал всем, своей жизнью, своей свободой, всем, чтобы приехать сюда. Нам всем нужно понять, что голосование за мечту будет подписанием смертной казни для Грузии. Вот почему 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября с утра 3 октября перейдем из всей Грузии, чтобы защитить результаты выборов. Присоединюсь к одной из таких колонн", – заявил Саакашвили.

3 октября на площади Свободы в Тбилиси пройдет митинг. Политик обратился к его участникам с просьбой сформировать мощные колонны, чтобы защитить его от правоохранителей.

"Если правительство узурпатора успеет меня арестовать, это должно еще больше укрепить наши силы. В любом случае, я не отступлю и, надеюсь, что вы тоже", – добавил Саакашвили.

Михаил Саакашвили: "Я рисковал своей жизнью, чтобы приехать в Грузию" / Фото: Facebook

Власти опровергли приезд Саакашвили

На опубликованном видео сложно определить, действительно ли Саакашвили записывал ролик в Батуми, поскольку запись проводилась в темное время суток. Моушен-дизайнеры и видеоредакторы "Сегодня" посмотрели видео и проанализировали, насколько вероятно подделать ролик.

"Посмотрев видео можно сказать – монтажа нет. Это реальна съемка. Есть пару бликов на зданиях, которые смущают (на 13-14 секундах), но, скорее, это из-за плохого освещения и от света фонарей. Это не хромакей (зеленый фон для студийной записи. – Ред.). Освещение так менять под хромакей, как оно изменяется на лице Сакашвили от фонаря – слишком проблематично", – сказали наши эксперты.

В то же время в МВД Грузии заявили, что Сакашвили не пересекал границу страны.

"Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, недавно заявивший, что в настоящий момент находится в Батуми, не пересекал государственную границу", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", депутат парламента и оппонент Саакашвили Гиви Миканадзе также заявил, что политик не приезжал в Грузию.

"Все распространенные Саакашвили видеокадры на фоне ночного Батуми являются фейком и очередной клоунадой", – считает он.

Гиви Миканадзе: "Видео Саакашивили – фейк и клоунада". Фото: IPN

Саакашвили ждет тюрьма

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что политик будет арестован сразу же, как только вернется в страну.

"Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье", – сказал глава правительства журналистам и добавил, что любой, кто решит этому воспрепятствовать, будет наказан.

По его словам, Саакашвили заслуживает лишения свободы, поскольку нанес непоправимый ущерб стране. Он также добавил, что не стоит ждать возвращения бывшего грузинского лидера, несмотря на его обещания.

"Я очень хочу, чтобы приехал Саакашвили, мы очень хорошо развлечемся. Я пообещал ему, что подготовлю очень красивую коллекцию галстуков и отправлю в отремонтированную тюрьму. Почему он не может приехать, как вы думаете? Потому что он трус, заяц и боязливый человек", – сказал премьер-министр.

Ираклий Гарибашвили: "Я отправлю Саакашвили в тюрьму". Фото: "Вестник Кавказа"

Обещал и не приезжал

К слову, ранее уже были подобные случаи: когда Саакашвили заявлял о возвращении на родину, но там не появлялся. В частности, в августе прошлого года политик обещал приехать в Тбилиси, чтобы участвовать в парламентских выборах. Планировалось даже, что в случае победы партии Саакашвили "Единое национальное движение", политика выдвинули бы на пост премьер-министра. Однако Саакашвили в Грузию не приехал, да и партия его выборы проиграла, набрав 27% голосов избирателей.

Пафосный хайп

Последние семь лет многие общения Саакашвили касательно Грузии заканчивались на словах, предлагают вспомнить эксперты.

"Саакашвили за последние 7 лет часто делал громкие заявления, которые оказывались лишь пафосным хайпом", – говорит "Сегодня" политолог Светлана Кушнир.

По ее словам, Саакашивли прекрасно понимает, что едва он пересечет границу Грузии, будет сразу же арестован.

"Думаю это очередная PR-компания Саакашвили с целью привлечь к себе внимание. Его дальнейшая политическая карьера в Грузии весьма сомнительна. В Украине он также себя не проявил – его комитет реформ не принес никаких результатов. Но Саакашвили все еще желает быть на крыше общественного интереса, поэтому может организовать очередное эпатажное шоу", – объясняет эксперт.

Светлана Кушнир: "Саакашвили все еще желает быть на крыше общественного интереса" / Фото: Facebook

С коллегой соглашается политолог Владимир Цыбулько.

"Сегодня партия Саакашвили не может преодолеть кризис и у нее мало шансов победить на выборах. Думаю, задача Саакашвили состоит не в поддержке собственной партии, а в троллинге конкурирующей, провластной политсилы с целью подрыва ее авторитета", – говорит нам политолог.

Владимир Цыбулько: "Задача Саакашвили состоит в троллинге конкурирующей партии" / Фото: Facebook

Трускавец или Батуми

Любопытно, что грузинский телеканал "Имеди" сообщил, что на самом деле Михаил Саакашвили находится не в Батуми, а в Трускавце, где сейчас проходит съезд украинской партии "Слуга народа". По данным журналистов, именно в Трускавце и было записано ночное видео.

В свою очередь представитель грузинского оппозиционного "Единого национального движения" Мурман Думбадзе заявил, что Саакашвили действительно в Грузии и он выйдет в эфир 2 октября, в 20:05

Какие перспективы для Саакашвили

Прогнозы о том, что нахождение Саакашвили в Грузии существенно повлияет на результат выборов, крайне слабы. По мнению экспертов, небольшой бонус могут принести громкие заявления Саакашвили об участии в политической жизни Грузии. Но есть риск столкнуться и с горой негатива, если возвращение Саакашвили окажется "мыльным пузырем".

Почему Саакашвили может быть арестован в Грузии

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. В январе 2018 года Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД и приговорил его к трем годам лишения свободы.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

А в мае 2020 года вспыхнул дипломатический скандал между Украиной и Грузией, из Киева даже был отозван посол Грузии. Причиной этого стало назначение Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. В Грузии тогда назвали новое назначение Саакашвили неприемлемым, поскольку он на родине заочно осужден и объявлен в розыск. Однако в апреле этого года посол Теймураз Шарашенидзе вернулся в Киев и Грузия заявила о нормализации отношений с Украиной.

Напомним, год назад Саакашвили уже собирался возвращаться в Грузию, когда в октябре 2020-го там проходили парламентские выборы. Вот только его партия проиграла их. Сам Саакашвили даже метил на пост премьер-министра Грузии.