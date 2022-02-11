В сети напомнили, что обещал Зеленский сделать с телеканалом "Наш" год назад

Зеленский уже высказывался о телеканале "Наш" / Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 февраля заявил о том, что на телеканал "Наш" наложены санкции. Ровно год назад президента спросили, будут ли закрывать телеканал "Наш". Об этой цитате опять стали говорить в социальных сетях.

Вот что тогда ответил президент Украины:

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"Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их (телеканалы. – ред.)".

Зеленский тогда отметил, что санкции наложены на телеканалы, которые финансируются с временно оккупированной территории и из государства-агрессора. Таким образом президент Украины прокомментировал решение СНБО о санкциях, после которого перестали вещать каналы 112 Украина, ZIK и Newsone.

Что произошло с телеканалом "Наш"

Напомним, СНБО принял решение о санкциях против телеканала "Наш" на основании "соответствующих документов по представлению СБУ". За этот год ситуация изменилась: стало известно по информации спецслужб, что у телеканала было непрозрачное финансирование.

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Так, две недели назад издание Украинская правда сообщило, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "Наш", поскольку уже некоторое время фиксируются случаи антиукраинской пропаганды на канале.

О причинах решения о наложении санкций рассказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Именно против этой компании, которая является владельцем, были введены эти санкции – на основе представления СБУ, которое на сегодняшний день было сделано", — сказал он.

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Сообщалось, что СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом "Наш" трудовому коллективу.

Кроме того, петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента.

Добавим, в 2021 году президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Это решение президент объяснил тем, что каналы финансировались Россией и занимались пропагандой.

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