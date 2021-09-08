В материале CNN о "вагнеровцах" стоит обращать внимание на оперативную реакцию ФСБ – Подоляк

Подоляк прокомментировал информацию СМИ, что к попытке задержать боевиков причастно даже ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"

В материале американского телеканала CNN, где говорится о якобы помощи Центрального разведывательного управления США Украине в части организации операции по задержанию "вагнеровцев", которая провалилась в августе прошлого года, стоит обращать внимание не на содержание, а на оперативную реакцию представителей ФСБ РФ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ похвалил CNN за этот материал… При таком содержании материала … стоит обратить внимание не так на то, что именно опубликовано, как на синхронность с заявлением представителя ФСБ. Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать", – говорит Подоляк.

Он также отметил, что "это случилось накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России".

"Ситуация говорит сама за себя", – добавил Подоляк.

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По словам советника главы Офиса президента, также "в обнародованном CNN материале не появилось и не добавилось никакой новой информации с момента выхода первого материала о "вагнеровцах" в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа 2020 года".

8 сентября на американском телеканале CNN был обнародован материал о якобы помощи ЦРУ США Украине в части организации операции по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнер". По их данным, украинская сторона получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.

При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения "ложны".

33 члена ЧВК "Вагнер"

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

Бывший глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.