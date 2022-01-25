"В Киеве безопасней, чем в Лос-Анджелесе": СМИ узнали о реакции ОПУ на эвакуацию США

Украина считает, что эвакуация была преждевременной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Офисе президента считают, что эвакуация американских дипломатов из Украины выглядит нелепо и непоследовательно. Об этом сказал источник, близкий к главе государства Владимиру Зеленскому, пишет издание Buzzfeednews.

"Тот факт, что США первыми заявили об этом — речь идет о добровольном отъезде и обязательном уходе — крайне разочаровывает, и, откровенно говоря, эти американцы в Киеве в большей безопасности, чем в Лос-Анджелесе… или любом другом городе в США", — сказал источник.

США убежали первыми

По информации источника, совсем не логично, что Штаты рассказывают Украине, каким путем она должна идти, а как только дело коснулось чего-то серьезного – они сразу "умыли руки".

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"С одной стороны, Вашингтон рассказывает Украине, как нам следует демократизироваться. Мы стоим с вами. Это ваше право решить присоединиться к Западу. Мы будем вместе с вами против российской агрессии, а когда Россия "поднимает температуру", они уходят первыми", – сказал он.

Также он напомнил, что МИД Украины принял к сведению решение США, но считает, что оно было преждевременным.

Другой украинский правительственный чиновник сообщил BuzzFeed News, что действия США могут вызвать замешательство в Украине и могут заставить некоторых здесь задуматься о том, скрывает ли их правительство информацию от них или преуменьшает российскую угрозу.

Ситуация с дипломатами в Украине

24 января Британия и США заявили о том, что эвакуируют семьи дипломатов из Украины. Вслед за ними отозвала своих сотрудников и Германия.

Правительства Японии и Австрии также заявили о возможной эвакуации своих граждан из нашей страны. На данный момент такая необходимость изучается.

Европейский Союз не собирается эвакуировать из Украины своих дипломатов или их семьи в связи с угрозой нового вторжения России. Чехия, Дания, Латвия также пока не планируют выезд.

25 января стало известно о том, что уже и Канада с Нидерландами призвали семьи дипломатов покинуть страну. Таким образом, уже все англо-саксонские страны мира дружно заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей.

Политические эксперты рассказали, почему США отзывают своих дипломатов из Украины и насколько серьезная ситуация на фоне угрозы вторжения РФ в нашу страну.