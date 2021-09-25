В хранилищах "Нафтогаза" не хватит ресурсов, чтобы пройти осенне-зимний период – Яценюк

Яценюк назвал заявления госкомпании о достаточном количестве ресурсов в хранилищах - ложными / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что зимой в Украине может возникнуть дефицит газа в хранилищах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо TV".

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"Если власти в данный момент не начнут немедленно закачивать газ, вместе с Европой и США давить на Россию, чтобы РФ прекратила манипуляции, и уменьшит фактически цену на газ, и не восстановит институт субсидий, – у нас будут проблемы зимой", – сказал он.

Он заявил, что заявления "Нафтогаза" о том, что газа достаточно в хранилищах – ложные. Яценюк заявляет, что там газ частных компаний, а ресурсов госкомпании не хватит, чтобы пройти осенне-зимний период.

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"Тогда, когда необхідно было закачивать газ, его закачивали. Что делал "Нафтогаз" в апреле – июне, когда цена на газ была в 2 раза дешевле. Надо было собрать (долги) с облгазов Фирташа, а дальше, получив эти деньги, сразу идти на рынок и закупать газ. А они взяли и простили практически эти долги", – сказал Яценюк.

Он заявил, что в СМИ появилась информация о письме за подписью руководителя НАК "Нафтогаза" на премьер-министра о том, что ситуация в НАК "Нафтогаз" катастрофическая.

"Почему правительство врет? Я не знаю. Это уголовная ответственность. Почему" Нафтогаз" не говорит правду, что у нас сейчас критическая ситуация по наличию газа и по цене на газ", – спрашивает Яценюк.

Ранее мы сообщали, что несмотря на заоблачные цены на энергоносителях на мировых рынках, украинцам не стоит ожидать повышения тарифов. В ОПУ заявили, что Украина имеет достаточные запасы газа и благодаря этому в государстве "спокойно пройдет отопительный сезон без повышения тарифов".

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.