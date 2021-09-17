В ГБР не установили, был ли нардеп Трухин за рулем в момент ДТП

В результате тройной аварии пострадали шесть человек. Фото: коллаж "Сегодня"

Следствие еще не установило, был ли народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля, когда случилось резонансное ДТП с футбольными судьями. Следователи ждут результатов экспертиз и дополнительные видео с места аварии.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

По его словам, уже установлены всего участники ДТП и уже после получения результатов экспертиз следователи будут принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве. Но при этом не установлена роль Трухина в этой аварии.

"Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения", – сказал и.о. главы ГБР.

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Чиновник отметил, что правоохранители проанализировали все камеры, которые установлены по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

"Но есть информация, что существует такое видео (с демонтированных камер. – Ред.), и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока еще ничего не получили", – добавил Сухачев.

Что известно о ДТП, в котором фигурирует имя Трухина

Авария произошла после обеда 23 августа в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали несколько человек – сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает никаких сомнений. Вопрос лишь в том, сидел ли он за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, двигавшееся впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, спровоцировавшем аварию на Бориспольской трассе. Но полиция все еще не установила, находился ли депутат за рулем.

Также в этой истории вспыхнул неожиданный скандал, мол, Трухин или его представители заплатили различным СМИ за то, чтобы те удалили новости о ДТП с депутатом. Сам "слуга народа" развенчал эти слухи.