Статьи о ДТП удаляли за деньги? Депутат Трухин развенчал слухи

Новости об аварии нардепа были неожиданно удалены с десятков ресурсов, ходили слухи, что не бесплатно

Александр Трухин прокомментировал ситуацию с ДТП. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин после резонансного ДТП с футбольными судьями заявил, что не имеет отношения к удалению новостей с различных информационных ресурсов об этой аварии.

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Об этом он рассказал в кулуарах парламента журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что новость о ДТП с его участием была удалена с более чем 60-70 медиа. В СМИ ходили слухи, что якобы это было сделано за деньги.

"По поводу удаления, я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег... Следовательно, ни я, ни мои помощники, ни люди мне известные не заказывали и не снимали новостей. У меня просьба к журналистам разобраться, я чем смогу тоже помогу. И если были такие факты, что за деньги или без денег кто-то снимал какие-то новости, я считаю это недопустимым", – сказал Трухин.

Депутат не признает за собой никакой вины и не боится расследования, но пожаловался на беспрецедентное давление со стороны СМИ.

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"Я абсолютно честный человек. Когда будут подготовлены все материалы следствия, я выйду на брифинг... Хотел на самом деле собрать брифинг, но и следователи, и адвокаты запретили что-либо комментировать... Я могу вам с полной уверенностью сказать, что пьяный я не был", – добавил нардеп.

Что известно о ДТП, в котором фигурирует имя Трухина

Авария произошла после обеда 23 августа в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали несколько человек – сотрудников Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее полиция официально не подтверждала, что в деле об аварии фигурирует нардеп Александр Трухин. Но на данный момент это уже не вызывает никаких сомнений. Вопрос лишь в том, сидел ли он за рулем "Ауди", которое врезалось в автомобиль с футбольными арбитрами.

По предварительной информации, автомобиль, в котором предположительно находился нардеп, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, двигавшееся впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

Сайт "Сегодня" разобрался в ситуации с ДТП. По информации, которую мы получили в МВД, Трухин действительно находился в автомобиле, который спровоцировал аварию на Бориспольской трассе. Но на данный момент полиция все еще не установила, находился ли депутат за рулем.

Тем временем Государственное бюро расследований получило материалы резонансного ДТП и призывает свидетелей предоставить информацию следователям.