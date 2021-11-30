В "Единую Россию" вступила сотня жителей Донбасса: реакция МИД Украины

100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами вступили в партию Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Госдуме РФ заявили, что 100 жителей ОРДЛО с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия". В МИД Украины уже отреагировали.

Об этом сообщает 24 канал.

Реклама

Что известно?

О вступлении жителей неподконтрольной Украине части Донбасса в ряды "Единой России" сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он находится в оккупированном Донецке.

"По поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" (Андрея Турчака. – Ред.) первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия", – сказал он.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

Реклама

Реакция МИД Украины

В МИД Украины заявили, что никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российские паспорта, которые были навязаны украинским гражданам на оккупированных территориях. То, что Москва ведет политическую агитацию и открывает ячейки партий на украинской территории, противоречит ее международным обязательствам.

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты принудительно навязывают получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Ранее мы сообщали, что Россия будет покупать товары "ДНР" и "ЛНР".

Реклама

Также напомним, чем Россия вооружила боевиков на Донбассе в ноябре – данные украинской разведки.