В Брюсселе предложили новые санкции для Путина

Введение санкций инициирует литовский депутат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европарламенте призывают внедрить новые санкции против президента России Владимира Путина и его ближнего окружения. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал автор доклада о дальнейшей политике ЕС, литовский депутат Андрюс Кубилюс

Он уверен, что только суровыми методами можно будет заставить Москву уважать демократию в мире, а также, суверенитет Украины.

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"Европа должна критически относится к политике Кремля. Путин ведет агрессивную политику не только против Украины, Евросоюза, а также против своих же граждан. Мы видим огромное давление на демократическую оппозицию в России. Необходимо говорить о новых санкциях против российского лидера, а также людей, приближенных к президенту", – сказал он.

Санкции против России

В июле ЕС одобрил продление экономических санкций против России за оккупацию украинского Крыма. А в конце июня лидеры стран ЕС подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом будет необходимость.

По итогам евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

за обеспечение полного выполнения Минских соглашений. Также мы писали, что на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которые вводят в действие новый санкционный пакет в отношении России.

Первые ограничительные меры были введены Украиной в 2015 году, тогда в списке оказались 388 физических лиц и 105 юрлиц. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся.