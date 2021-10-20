Уже есть решение: за Николая Азарова возьмется Интерпол

Прокуратура взялась за беглого Азарова / Коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева избрал бывшему премьер-министру Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту совершения им государственной измены.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генеральной прокуратуры Украины.

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Заочный процесс

"Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего премьер-министра Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования – in absentia (т.е заочного обвинения и судебного разбирательства" – Авт.)", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Суть обвинения

Согласно материалам дела, бывший голова правительства Николай Азаров (2010-2017 годы правления), действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, в нарушение Конституции Украины и Закона Украины "О международных договорах Украины", подписал распоряжение об одобрении так называемых "Харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Этот документ дал право продления на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины – в Крыму.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск иностранного государства на территории Украины, вторжение Вооруженных Сил Российской Федерации и оккупации ими полуострова Крым", – сказано в обвинительном заключении.

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