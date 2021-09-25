Украинцы должны помнить, что независимость не упала стране с неба – эксминистр образования

Гриневич напомнила что становление независимости Украины не было простым

Министр образования Украины в 2016-19 годах, проректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Лилия Гриневич после презентации фильма "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла" заявила, что независимость не далась Украине просто так, и об этом всегда нужно помнить.

Об этом она заявила во время первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Этот фильм в лучших современных форматах раскрывает истинную украинскую историю, воспроизводит документально, по кадрам и разрушает миф о том, что украинская независимость упала нам с неба и что это якобы было так легко", – сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что украинцы обязаны восстановлению независимости всей истории украинской государственности. По ее словам, Украина сегодня находится совсем в другой ситуации, благодаря и провозглашению независимости, и двум революциям. Однако многие события еще остаются недооцененными.

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"После Революции Достоинства, когда пришло первое правительство с премьер-министром Арсением Яценюком, в какой ситуации оказалось это правительство? При пустой казне, при том, как на наших границах появляются чужие войска и оккупируются территории. Это огромная страница, которую еще нужно переосмыслить. Вы видите, как решения в один миг могут изменять все для страны. Вспоминайте об этом в некоторые решающие моменты в вашей жизни", – сказала Лилия Гриневич.

Ранее мы сообщали, что граждан нужно с детства приучать отказаться от мысли, что якобы существуют простые, "черно-белые" ответы на сложные вопросы.

Напомним, что во Львове проходит молодежная встреча Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг". Во встрече принимают участие более 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины.