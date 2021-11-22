Введет ли Путин войска в Украину? Кулеба назвал два фактора

Кулеба высказался о возможном нападении России. Фото: коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
Об этом он сказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24.
"Первый: от силы, покоя и выдержки Украины. Второе: от скоординированности и силы действий наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", – сказал Кулеба.
По его словам, Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.
"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. ...Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере. А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – сказал Кулеба.
Угроза вторжения РФ
- Глава Генерального управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины. По словам главы разведки, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.
- В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
- Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.