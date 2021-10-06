У России и Беларуси план против Украины – генерал предупредил о новой угрозе

Генерал Романенко раскрыл возможный план Путина и Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Россия намерена использовать территорию Беларуси для скрытой агрессии против Украины по типу "нас там нет", как это оккупанты делают на Донбассе. Об этом идет речь в статье "Сегодня".

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО Игорь Романенко в комментарии "Сегодня" сказал, что не исключает такого сценария от Путина.

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"Есть информация, что Генштаб Вооруженных сил РФ разрабатывает план использования Беларуси в конфликте с Украиной. На данное время между Москвой и Минском уже заключен договор об использовании территории республики для нужд российской армии. Увеличились поставки вооружения из России в Беларусь, формируются военные базы, в том числе авиационные", – рассказал нам Романенко.

Генерал также считает, что именно сейчас наращивание военной силы происходит скорее в пропагандистских целях, чем для масштабного наступления со стороны Беларуси.

"Угрозы реального вторжения также исключать нельзя. Но конечно же, в случае развития худшего сценария сама Беларусь с нами воевать не будет. Россия будет действовать в режиме маскировки, как она сейчас поступает на Донбассе. Официально российских военных якобы нет, но мы же знаем, что они там есть. Так же будет и с белорусским вторжением – скрытым, но главным агрессором будет Россия", – объясняет эксперт.

Как мы уже писали, накануне нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев выразил мнение, что Лукашенко может решиться на войну против Украины – это Путин его использует для скрытого вторжения.

Ухудшение отношений Украины и Беларуси

13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.

15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.

Недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 сентября главы государств России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.

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