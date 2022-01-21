У Путина травма из-за Украины – Яценюк сказал, чего добивается Кремль

Президент России Владимир Путин видит своей миссией уничтожение украинской нации и государства, своей цели российский лидер пытается добиться двумя способами.

Такое мнение высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-премьер Арсений Яценюк.

Реклама

"Владимир Путин ненавидит Украину. Для Владимира Путина Украина и украинцы – это большая травма. Путин считает, что он имеет историческую миссию, и эта историческая миссия – восстановление Советского Союза либо через военный захват Украины, либо через гибридную войну, которую он никогда не остановит. Либо он зайдет армией, я надеюсь, что это удастся остановить и этого не допустить, либо он дальше будет продолжать гибридную войну внутри Украины", – заявил политик.

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Как отметил Яценюк, "через свою пятую колонну, через массированную российскую агентуру, которая есть сегодня в украинской власти, ФСБ работает над тем, чтобы подорвать украинское государство".

"Все, что делает Россия, будет иметь продолжение. Мы должны быть всегда наготове. Украинская власть должна быть максимально мобилизована. Путин тестировал, как поведет себя Запад... В принципе, я не припомню за всю историю Украины, чтобы Запад так стоял горой за Украину. Такого никогда не было в украинской истории… Путин протестировал – Запад не сдался", – подчеркнул он.

По словам Яценюка, Путин "видит внутреннюю слабость украинской власти, но не имеет права увидеть слабость украинской нации".

Реклама

"Когда мы вместе, когда мы объединены, мы сохраним государство и устоим против Владимира Путина и его агрессии, цель которой – уничтожение нас как нации и как государства", – добавил экс-премьер.

Россия угрожает Западу из-за Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января пригрозил "серьезными последствиями" в случае "масштабного развертывания сил и средств" НАТО в Украине.

"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", – говорится в сообщении МИД РФ.

В то же время, Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается нападать на Украину.

Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.

Реклама

Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.