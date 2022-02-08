"У него есть все для деэскалации": Зеленский оценил степень открытости Путина

Зеленский провел переговоры с Макроном и затронул тему Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве заявил, что есть позитивные шаги для урегулирования конфликта на Донбассе.

Выступление украинского лидера транслировал телеканал Украина 24.

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"Говорят, что президент Российской Федерации вчера на пресс-конференции был очень открыт. Я вчера не смотрел пресс-конференцию, у меня на это нет времени. Как я воспринимаю открытость? Открытость – это всегда прекрасно, если это правда, а не игра. Я вообще-то не очень доверяю словам. У каждого политика искренность в определенных шагах и действиях, в нашем случае его открытость – это шаги к деэскалации конфликта на Донбассе", – отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что Владимир Путин изначально мог все разрешить и он был просто объектом давление на все стороны конфликта.

"Он ощущает, что был субъектом эскалации, что это было просто давление", – сказал он.

Ситуация с Донбассом

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский снял с рассмотрения парламента законопроект по Донбассу в рамках обязательств Украины в "Нормандском формате".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса Донбассу, но это возможно лишь в случае, если будет согласована необходимая последовательность реализации Минских соглашений.

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Вопрос особого статуса

Россия требует предоставления Донбассу особого статуса с правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" возможна только в том случае, если будет согласован правовой статус Донбасса.