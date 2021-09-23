Точка невозврата. Зачем Москве "голос" Донбасса

На выборах в Госдуму РФ проголосовали около 200 тысяч жителей Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" впервые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму Российской Федерации. Сайт "Сегодня" выяснил, почему Россия привлекла к выборам жителей "Л/ДНР" и затруднит ли это возвращение ОРДЛО в Украину.

Проголосовали около 200 тысяч жителей Донбасса

17-19 сентября в России прошли выборы в Госдуму восьмого созыва. Как заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, "голосование" жителей Донбасса стало "самым масштабным за рубежом", а поток желающих проголосовать был настолько "огромным", что для доставки людей на избирательные участки на территории Ростовской области было организовано более 1,4 тысячи транспортных рейсов.

Глава избирательной комиссии региона Андрей Буров отметил, что число проголосовавших на участках в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, а также городах Новошахтинск и Донецк, составило 49,8 тысячи человек. Кроме того, из 162 тысяч подавших заявку на электронное голосование избирателей приняли участие около 151 тысячи человек, то есть явка составила 93%. Исходя из такой математики, проголосовали около 200 тысяч жителей Донбасса.

Конечно, мы не можем проверить каждый "электронный голос". Неизвестно, кто голосовал в электронных кабинетах и были ли на самом деле это именно жители ОРДЛО. Тем не менее, российская сторона "хвастается" такой статистикой.

В голосовании приняли участие жители Донбасса, получившие российские паспорта по упрощенной программе, запущенной президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. По последним данным, обладателями документов стали более 650 тысяч человек.

Для доставки жителей Донбасса на избирательные участки было организовано более 1,4 тысячи транспортных рейсов. Фото: Znak.com

Как проходило голосование

Как сообщают российские СМИ, Ростовская область на время трехдневного голосования стала "главным локальным интеграционным центром России". В регион на автобусах и поездах массово свозили жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которых принимали 15 ростовских избирательных участков, расположенных на границе.

Отмечается, что возле избирательных участков из колонок звучала классика советской и российской эстрады. Среди прибывших были в основном сотрудники бюджетных организаций, студенты и рабочие. Голосовали жители "Л/ДНР" за пропутинскую партию "Единая Россия".

Глава "ДНР" Денис Пушилин сообщал, что власти самопровозглашенной республики организовали 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область для голосующих из "ДНР".

Среди прибывших были в основном сотрудники бюджетных организаций, студенты и рабочие. Фото: Znak.com

Пропаганда и ирония

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что главная цель, которую преследовал Кремль при привлечении жителей оккупированного Донбасса к выборам – это показательная игра и пропагандистский упрек Украине.

"Москва продемонстрировала, что Киев, который борется за своих граждан, не может им обеспечить участие в выборах в украинские органы власти, в то время как Россия смогла организовать участие в выборах в Госдуму. Тут некая ирония и в этом главный подвох, ведь та же Россия, оккупировав Донбасс, создала все условия для того, чтобы Украина не смогла привлечь своих граждан к выборам", – говорит "Сегодня" политолог.

Вадим Карасев: привлечение жителей Донбасса к выборам – это пропаганда и ирония / Фото: Facebook

Снижение критики власти

Кроме того, по словам эксперта, привлечение "Л/ДНР" к выборам в Госдуму необходимо было еще и для того, чтобы снизить критику власти относительно медлительности процесса присоединения Донбасса к России, на которое надеялись сторонники "Л/ДНР".

С ним соглашается и глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"В "Л/ДНР" все чаще начали говорить о том, что Москва их кинула, предала, не выделяет деньги, не принимает в состав России. Для того, чтобы исправить ситуацию и улучшить пророссийские настроения, жителям дали возможность голосовать", – говорит Быков.

Нужен ли Путину Донбасс

Однако политолог Карасев считает, что само присоединение Донбасса Путину не нужно.

"Он держит этот вариант в резерве. Главный сценарий Путина – впихнуть Донбасс обратно в Украину, но с особым статусом и правом вето для его представителей в Раде. Таким образом он сможет блокировать в украинском парламенте все неугодные ему решения и законопроекты", – объясняет эксперт.

В то же время Карасев отмечает, что Минские соглашения, в которых говорится об особом статусе Донбасса, буксуют, и вполне вероятно, что в Кремле предусматривают провал своего плана.

"В таком случае, Россия может вернуться к вопросу интеграции Донбасса, а привлечение его жителей к выборам в РФ может быть некой репетицией, пробным вариантом, чтобы посмотреть, какой будет реакция мирового сообщества на сближение РФ с Донбассом", – говорит Карасев.

Голоса для "Единой России"

Магистр государственного управления, политолог Владимир Воля отмечает, что пропутинской партии "Единая Россия" нужны были голоса для победы на выборах.

"Жители Донбасса, получившие паспорта России – это те, кто или работает в России, или надеется на скорое вхождение в состав РФ. Все они голосовали за "Единую Россию", тем самым дали партии чуть больше 1% голосов", – говорит "Сегодня" Воля.

Владимир Воля: партии "Единая Россия" нужны были голоса для победы на выборах / Фото: Facebook

Дальнейшая судьба Донбасса

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович уверен, что в Кремле нет единого мнения о дальнейшей судьбе Донбасса.

"Они не определились, что делать с Донбассом. Одни заявляют: давайте сбрасывать его Украине, положив начало федерализации. Другие настаивают – давайте включать в наше пространство", – говорит "Сегодня" Арестович.

Спикер ТКГ отмечает, что первый шаг интеграции Донбасса с Россией был сделан еще в сентябре 2015 года, когда на неподконтрольных Украине территориях ввели денежную единицу – российский рубль.

"Сейчас, когда жители голосуют, становится понятно, что всеми марионеточными структурами руководит Кремль. Как теперь Россия представит миру, что на Донбассе происходит внутриукраинский конфликт? Где тут логика?" – говорит Арестович.

Политолог Сергей Быков также считает, что привлечением жителей "Л/ДНР" к выборам в Госдуму Россия признала факт собственной агрессии, фактического захвата Донбасса и полного протектората оккупированных территорий.

"На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт, нас там нет – заявлял ранее Кремль. Теперь же мы видим, что Россия массово раздает свои паспорта украинским гражданам и привлекает их к выборам, тем самым показывая свою заинтересованность в интеграции данного региона", – объясняет политконсультант.

Сергей Быков: Россия признала факт захвата Донбасса / Фото: Facebook

Как отреагировал мир и Украина

Реакция мирового сообщества на выборы в России не заставила себя ждать.

"Большинство стран, в том числе участники Нормандского формата, не признали выборы в Крыму и осудили участие в выборах жителей Донбасса", – говорит Алексей Арестович.

"Это грубейшее нарушение международного права. Кроме того, это нарушение российского законодательства, ведь голосование проходило без реестра избирателей с использованием интернета", – добавил советник главы Офиса президента.

Арестович также подчеркнул, что большинство проголосовавших сделали это под давлением.

"Люди были поставлены в условия – голосуешь или теряешь работу. У нас нет претензий к обычным гражданам, которых принуждали и заставляли голосовать. Относительно организаторов выборов – 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции", – сказал Арестович.

Алексей Арестович: у нас нет претензий к обычным гражданам, которых принуждали и заставляли голосовать / Фото: Facebook

Что может сделать Киев

Политолог Владимир Воля отмечает, что на территории "Л/ДНР" с каждым днем все меньше Украины и все больше России.

"Люди находятся в российском информационном пространстве, живут по российским законам, теперь еще и подключаются к внутриполитическим процессам РФ. Де-факто, территория все больше интегрируется в Россию. Но этот процесс не является необратимым. Ведь многие жители Донбасса хотят жить в Украине. Нам нужно искать варианты, чтобы вернуть наших граждан домой", – говорит Воля.

По мнению политолога Быкова, сейчас Украине необходимо обращаться к мировому сообществу и, сплотившись, усиливать давление на Россию. Об этом же нам говорит и Алексей Арестович.

"Россию ждут последствия. Трехстороння контактная группа по решению конфликта на Донбассе и МИД Украины уже сделали соответствующие заявления", – подытожил Арестович.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывам не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

На заседании СНБО 17 сентября было решено начать вводить санкции против всех участников выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Будут подвергнуты санкциям даже иностранные наблюдатели.