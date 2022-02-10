Танки оккупантов все ближе: в Генштабе показали карту Донбасса

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В оккупированных районах Донбасса вооруженные формирования России разместили с нарушением Минских договоренностей 148 единиц военной техники, в частности, танки и самоходные гаубицы.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на информацию украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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"За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 148 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", – говорится в сообщении.

Где именно оккупанты размещают технику

По данным Генштаба, в зоне действия так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено 118 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением линии отвода в районе Тернового (57 км от линии столкновения) – РСЗО (1 единица); самоходные гаубицы (10 единиц). С нарушением районов хранения в районах: Покровка (36 км от линии столкновения) – танки (17 единиц); Терновое (57 км от линии столкновения) – танки (58 единиц).

Зафиксировано военное присутствие в зоне безопасности в районах: Покровка (36 км от линии столкновения) – ББМ (17 единиц); Терновое (57 км от линии столкновения) – ББМ (15 единиц).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено 30 единиц вооружения и военной техники, из них с нарушением районов хранения в районе Круглик (31 км от линии столкновения) – танки (27 единиц). Военное присутствие в зоне безопасности в районе Смелое (31 км от линии столкновения) – БМП (3 единицы).

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В Генштабе не исключают дальнейшей эскалации

Также в Генштабе сообщили, что работа наблюдателей ОБСЕ на Донбассе регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, во время полета над участком разведения в районе Петровское БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS средствами РЭБ противника.

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"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности", – говорится в сообщении.

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