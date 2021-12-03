Талибы в Афганистане определили права женщин: что им теперь разрешено

Женщинам в Афганистане расширили права / Фото: Коллаж: Сегодня
Верховный лидер радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ о правах женщин. Об этом рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид, сообщает Интерфакс.
Руководство "Талибана" поручило всем соответствующим должностным лицам, религиоведам и старейшинам племен предпринять серьезные шаги для реализации прав женщин.
"Женщина – это не богатство, а благородный и свободный человек", – говорится в указе.
Что изменится в Афганистане
- для заключения брака требуется согласие взрослой женщины;
- никто не может заставить женщин выйти замуж;
- никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага;
- после смерти мужа, по истечении шариатской идды (четыре месяца и десяти ночей или беременности), вдова не может быть насильно выдана замуж;
- вдова имеет право получить приданое от своего нового мужа;
- женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права;
- кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.
Министерству по делам хаджа и религии поручено поощрять ученых и проповедников относительно руководящих принципов, касающихся прав женщин, чтобы через их проповеди люди могли понять, что угнетение женщин и отрицание их прав приведет к гневу Аллаха.
Министерство информации и культуры обязали распространять полезные материалы, касающиеся прав женщин, в письменной и звуковой форме и издавать брошюры с тем, чтобы информировать общество.
Также, согласно новому указу, Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации.
Захват Кабула
13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани. Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
После того как талибы в августе захватили власть в Афганистане, они стали вводить ограничения, большая часть которых касается женщин.
Запреты в Афганистане
- Новые власти запретили живую музыку на свадьбах, а женщинам и мужчинам предписали находиться во время церемонии в отдельных помещениях;
- Женщинам, ранее работавшим в муниципалитете, запрещено выходить на работу, если их обязанности могут выполнять мужчины;
- Женщинам запрещено заниматься спортом;
- Талибы утвердили новые правила телевещания в Афганистане;
- Студенток обязали носить накидки, покрывающие голову, а преподавать им теперь могут только женщины или пожилые мужчины, которым дали на это разрешение;
- В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.