ИГИЛ – ликвидирован! Талибан отомстил за теракт

Талибы объявили о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле / Фото: EPA

Радикальное афганское движение "Талибан" объявило о ликвидации ячейки террористической группировки ИГИЛ в афганской столице. Это может быть связано с терактом, который накануне произошел возле мечети Эйдгах.

Как сообщает Интерфакс, накануне вечером в 17-м районе Кабула спецподразделение моджахедов Исламского Эмирата провело операцию против логова боевиков ИГИЛ.

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"В результате этой решающей и успешной операции центр организации ИГИЛ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены организации ИГИЛ были убиты", – сообщил заместитель министра информации и культуры талибов Забихулла Муджахид.

Других подробностей операции не приводится.

Взрыв возле входа в мечеть

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Сообщение о ликвидации ячейки ИГИЛ в Кабуле обнародовано после того, как накануне в результате взрыва возле входа в кабульскую мечеть Эйдгах погибли люди.

Сетевое информационное издание Aamaj News со ссылкой на министерство внутренних дел движения "Талибан" сообщило, что в результате взрыва в мечети погибли не менее восьми человек, еще 20 ранены.

Ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Однако местные СМИ сообщают, что нападение было совершено террористом-смертником во время панихиды по матери Забихуллы Муджахида.

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ИГИЛ там, где вакуум власти

Идея создания группировки под названием "Исламское государство" возникла в 1999 году у иорданского радикала Абу Мусаб аз-Заркави. Он участвовал в Афганской войне против армии СССР. В 2006 году аз-Заркави и шесть его соратников были убиты в Ираке двумя бомбами с американских F-16.

Нынешним халифом ИГИЛ является Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. К моменту его избрания на совете в 2019 году силам антитеррористической коалиции удалось похоронить 13 лидеров группировки.

Все годы присутствия войск стран НАТО на территории Афганистана ИГИЛ не прекращало проводить свои теракты в этой стране. Однако тогда главной целью были солдаты иностранных войск. Например, 23 июля 2016 года они совершили серию терактов в Кабуле, в результате чего погибли более 80 человек и 207 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в Афганистане талибы публично казнили четырех человек.

Также напомним, талибы выгнали из средней школы девочек и женщин-учителей. Новые власти Афганистана пообещали создать отдельные школы для девочек.