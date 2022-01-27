Такого не было за весь карантин: нардепов повально косит COVID-19

В "Слуге народа" скачок больных Covid-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во фракции "Слуга народа" коронавирусом болеют 23 народных депутата. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

По ее словам, это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии

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"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" Covid-19 обнаружен еще у 6 народных депутатов. В итоге по состоянию на данный момент болеет 23 депутата", – написала она.

Накануне Палийчук заявила, что Верховная Рада может уйти на карантин из-за массового заболевания коронавирусом среди депутатов.

Нардеп Ярослав Железняк предположил, что парламент может уйти на карантин до середины февраля.

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В данный момент во фракции "Слуга народа" уже проводят консультации по поводу изменений в календаре проведения пленарных заседаний. Решение о том, как дальше будет работать парламент, должно быть принято сегодня.

Политики болеют повторно

Все нардепы были привиты от коронавируса.

Ситуация с карантином в Украине

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. В ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка. По состоянию на 27 января в Украине за сутки выявили более 32 тысяч новых больных COVID-19. В красной зоне карантина остаются два региона.