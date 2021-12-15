Так у "слуг" будет корпоратив? Тищенко дал ответ

Николай Тищенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что "слуги народа" не будут собираться на новогодний корпоратив. А о переписке во внутреннем чате фракции, которая попала на видео, он не знает.

Об этом Тищенко рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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"Депутаты нашей фракции и партия не планируют проводить новогодний корпоратив. О какой переписке идет речь я не знаю и не видел ее", – сказал он.

Тищенко добавил, что встретит Новый год в кругу родных и не против, если кто-то из его коллег поступит так же, потому что, по его словам, они имеют право на личную жизнь.

Во время разговора Тищенко игнорировал уточняющие вопросы журналистов относительно данных в переписке. По его словам, никто не собирался праздновать корпоратив в ресторане Harvest.

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В итоге, Тищенко попрощался с журналистами, когда те спросили о подлинности переписки.

Что известно о переписке?

Переписка Тищенко во внутреннем чате фракции попала на видео – он предложил коллегам отпраздновать корпоратив в загородном ресторане Harvest, который находится на Обуховском шоссе в Козине.

Журналисты разузнали, что место это не из дешевых. Например, бутылочка самого дешевого шампанского в этом ресторане стоит 2650 гривен, горячие закуски – от 220 до 990 гривен.

Бургер из мраморной говядины с трюфелем обойдется депутатам "всего" 790 грн, а камчатский краб – 450 грн за 100 грамм. За стейк "Рибай Австралия в золоте" придется отдать 1690 гривен за 100 грамм.

Позже первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею Тищенко устроить новогодний корпоратив в одном из ресторанов. Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.

Также напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив в КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.