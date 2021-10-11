"Так не убивают" – неожиданная версия доктора Комаровского об отравлении метадоном нардепа Полякова

Комаровский лично знал Антона Полякова / Коллаж "Сегодня"

Доктор Евгений Комаровский высказал неожиданную версию отравления нардепа Антона Полякова, с которым лично общался в Харькове. Он считает, что задача отравителей была публично представить молодого депутата как обычного наркомана.

Об этом Евгений Комаровский сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"Я – не судмедэксперт. Но то, что светлый, нормальный парень, который никогда в наркомании не был замечен, не пил бы крепкий алкоголь вприкуску с метадоном – это совершенно очевидно. Я почти уверен в том, что те, кто подсыпал ему это, если ему это подсыпали, они не ставили цель его убить. Напугать, показать всем, что он наркоман, показать его валяющимся в грязи, дискредитировать, куда-то вывезти и там поучить – это я допускаю", – высказал свое мнение в эфире Комаровский.

По мнению врача, если бы целью было убийство, злоумышленники выбрали бы другое, более эффективное лекарство.

Опасен ли метадон с алкоголем

По мнению Евгения Комаровского, метадон даже с алкоголем не всегда может привести к летальному исходу.

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"Действительно, метадон вместе с алкоголем может давать опасные для жизни нарушения функций дыхания, угнетение центральной нервной системы. Но говорить о том, что метадон плюс алкоголь – это 100% смерть – неправильно... Метадон – это лекарство, которое выпускается заводами, которое выписывают врачи для лечения героиновых наркоманов. У этого лекарства есть куча проблем (побочных эффектов и противопоказаний – Авт). Метадон обычно строго контролируется врачами и его выписывают по рецептам. А у наркоманов, насколько я знаю, метадон принимать не престижно... Мол, все крутые на кокаине", – отметил Комаровский.

Что известно об Антоне Полякове?

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. У него остались жена и две дочки.

Он попал в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Но 15 ноября 2019-го его и Анну Скороход исключили из фракции. Официальная причина — неголосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции.

А в декабре 2019 года Поляков вообще решил выйти из партии "Слуга народа" и в 2020-м году стал членом партии "За майбутнє".

Также Поляков известен тем, что подал более 6 тысяч поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Вообще к законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

2 сентября 2020 года на Полякова напали в центре Киева. Неизвестный на улице начал душить нардепа и угрожать ему. Потом нападающий нанес несколько ударов в область грудной клетки.