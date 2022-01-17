Так был бесплатный адвокат или нет? В ГБР ответили Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
В Государственном бюро расследований заявили, что не привлекали бесплатного адвоката для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что сейчас устанавливают источники распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям.
Что произошло?
Порошенко во время заседания в Печерском суде заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката, несмотря на то что у него уже есть защитники. Но адвокат взял самоотвод.
"Не имея для этого никаких правовых оснований, власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то что мои адвокаты представлены в судебном заседании. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы с требованием провести расследование автора и исполнителя этой провокации в сценарии по лишению меня права на защиту", – сказал политик.
Порошенко должны были задержать еще в аэропорту?
Богдан Глядик сообщил подробности своего назначения государственным адвокатом Петра Порошенко. Оказывается, он был привлечен для оказания правовой помощи задержанному лицу.
"Я так понимаю, что все же планировалось, что Петр Алексеевич будет задержан непосредственно в аэропорту, потому что именно туда меня вызвали", – заявил адвокат.
Подозрение пятому президенту
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Кроме того, на паспортном контроле у Порошенко отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.