Так был бесплатный адвокат или нет? В ГБР ответили Порошенко

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В Государственном бюро расследований заявили, что не привлекали бесплатного адвоката для пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реклама

"Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката неправдива и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что сейчас устанавливают источники распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям.

Что произошло?

Порошенко во время заседания в Печерском суде заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката, несмотря на то что у него уже есть защитники. Но адвокат взял самоотвод.

Реклама

"Не имея для этого никаких правовых оснований, власть сделала попытку незаконно назначить мне бесплатного адвоката, несмотря на то что мои адвокаты представлены в судебном заседании. По этому поводу я буду обращаться в правоохранительные органы с требованием провести расследование автора и исполнителя этой провокации в сценарии по лишению меня права на защиту", – сказал политик.

Порошенко должны были задержать еще в аэропорту?

Богдан Глядик сообщил подробности своего назначения государственным адвокатом Петра Порошенко. Оказывается, он был привлечен для оказания правовой помощи задержанному лицу.

"Я так понимаю, что все же планировалось, что Петр Алексеевич будет задержан непосредственно в аэропорту, потому что именно туда меня вызвали", – заявил адвокат.

Реклама

Подозрение пятому президенту