"Сыграли на дурака": Аваков объяснил, как "слили" видео Трухина с ДТП

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Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" прокомментировал скандал с ДТП, где участвовал народный депутат Александр Трухин.

"Полицейский вел себя идеально все время... Четко выполнял свою работу, имел совершенно другие приоритеты, а потом депутат... Ему предложили взятку – он был обязан от нее отказаться и он отказался. У этого парня был миллион вариантов, как поступить по-другому – например, не догонять в лесу убегающего депутата или некоторые вещи не заметить", – сказал он.

"Все всё понимают"

По словам Арсена Авакова, полицейский по правилам надел на себя бодикамеру:

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"Которая там болталась иногда не очень красиво, но весь процесс был на месте. На самом деле там были две бодикамеры, потому что я внимательно следил. Одна – на одном полицейском, другая – на втором. Закончилось дежурство, он пришел со службы, отдал эту бодикамеру дежурному, ее поставили в специальный компьютер. С него скачали это видео – сам полицейский не имеет доступ к этому видео, не может редактировать ничего. И это видео находится на мониторинге 30 дней, после чего – компьютер не вечный – оно затирается и переходит дальше".

Арсен Аваков. / Фото: Украина 24

Дальше, как отметил экс-глава МВД, наступил определенный момент:

"Все всё понимают, что подходит момент, когда видео затирается, но до сих пор его никто не истребовал, и, видимо, снимают копию с него, после чего передают журналистам. Соответствует ли это процедуре полицейскому порядку? Не соответствует. Но правильно ли они поступили? Правильно".

"Дальше это мера цинизма"

Кроме этого, Арсен Аваков отметил, что каждый сам разберется, как осудить эту ситуацию.

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"Ответ от МВД или Нацполиции – не знаю, от кого – в сторону ГБР датировано 28 сентября, а авария случилась 23 августа, т.е. спустя месяц и 5 дней. И в этом ответе было написано: "К сожалению, дорогие друзья, очень жаль, но видео не сохранилось". Было ли это видео у руководства министерства? Убежден, что да. Знало ли оно о нем? Убежден, что да. Дальше это мера цинизма", – сказал он.

По мнению Авакова, скрывать это было нельзя:

"Можно ли это скрывать? Нельзя – как бы ни было. Это фундаментально. Гораздо лучше сходу получить удар и сказать правду, потому что каждый из вас ожидает правды в этой ситуации. Дальше каждый сам разберется, как осудить эту ситуацию. А тут "сыграли на дурака".

Скандал с нардепом

"Украинская правда" обнародовала видео с нагрудных камер полицейских, находившихся на месте ДТП, в котором фигурирует народный депутат Александр Трухин. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

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Напомним, сам Александр Трухин заявил, что готов понести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат, если того будут требовать ситуация и команда. Трухин добавил, что ему искренне жаль, что он оказался в эпицентре скандала.

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