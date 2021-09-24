Связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо – Кристина Квин

Кристина Квин с оптимизмом смотрит в будущее американо-украинских отношений на высшем уровне. Фото: twitter.com/usembassykyiv

Украина и Соединенные Штаты Америки усилят сотрудничество в разных сферах, в частности в сфере обороны.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по вопросам безопасности "Запад-Восток, Север-Юг", основанного фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Президент Зеленский и Президент Байден встретились недавно в Белом доме. Мне повезло принять участие в этой встрече, и я рада сообщить, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо. И Президент Байден, и Президент Зеленский верны прозападному курсу Украины и её полной евроатлантической интеграции", – сказала она.

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Квин сообщила, что США и Украина будут работать вместе над укреплением отношений, используя такие инструменты, как Комиссия по стратегическому партнерству и новое Рамочное соглашение о стратегическом партнерстве между министерствами обороны Украины и США.

"Рамочное соглашение о стратегическом оборонном партнерстве между нашими странами обеспечит структуру, на основе которой мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны. Мы будем работать над такими вопросами, как противодействие агрессии России, борьба с коррупцией, содействие безопасности Черного моря, реформа оборонной промышленности и кибербезопасность", – сказала временный поверенный в делах США в Украине.

Она напомнила, что Соединенные Штаты только в этом году выделили Украине 400 млн долл. помощи в области безопасности, а с 2014 года эта помощь достигает 2,5 млрд долл.

"Эта помощь содействует Украине в преодолении текущих и будущих вызовов и защите своего суверенитета и территориальной целостности", – сказала Квин.

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Военная помощь деньгами

Еще в июне Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн долларов. Деньги выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Их можно тратить:

на программы подготовки военнослужащих ВСУ;

на консультативные услуги;

на оборудование, в том числе тактическое;

для оказания медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;

на малые боевые катера Mark VI, контрбатарейные РЛС;

спутниковые снимки и услуги по анализу данных.

Ранее мы сообщали, что США могут увеличить размер военной помощи Украине.

Также напомним, в США также отмечали, что украинская армия – одна из сильнейших в Европе.