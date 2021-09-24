Зв'язки між США і Україною міцніше, ніж будь-коли – Крістіна Квін

Крістіна Квін з оптимізмом дивиться в майбутнє американо-українських відносин на вищому рівні. Фото: twitter.com/usembassykyiv
Україна і Сполучені Штати Америки посилять співпрацю в різних сферах, зокрема в сфері оборони.
Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", заснованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Президент Зеленський та Президент Байден зустрілися нещодавно у Білому домі. Мені пощастило долучитися до цієї зустрічі, і я рада повідомити, що зв’язки між США та Україною міцніші, ніж будь-коли. І Президент Байден, і Президент Зеленський є вірними прозахідному курсу України та її повній євроатлантичній інтеграції", – сказала вона.
Квін повідомила, що США і Україна працюватимуть разом над зміцненням відносин, використовуючи такі інструменти, як Комісія зі стратегічного партнерства і нова Рамкова угода про стратегічне партнерство між міністерствами оборони України та США.
"Рамкова угода про стратегічне оборонне партнерство між нашими країнами забезпечить структуру, на основі якої ми розвиватимемо наше співробітництво у сфері оборони. Ми працюватимемо над такими питаннями, як протидія агресії Росії, боротьба з корупцією, сприяння безпеці Чорного моря, реформа оборонної промисловості й кібербезпека", – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.
"Ця допомога сприяє Україні у подоланні поточних та майбутніх викликів і захисті свого суверенітету та територіальної цілісності", – сказала Квін.
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Військова допомога грошима
Ще в червні Міністерство оборони США затвердило другу частину допомоги з безпеки України у 2021 році обсягом в 150 млн доларів. Гроші виділені в межах федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Їх можна витрачати:
- на програми підготовки військовослужбовців ЗСУ;
- на консультативні послуги;
- на обладнання, зокрема тактичне;
- для надання медичної допомоги військовослужбовцям та евакуації в умовах бою;
- на малі бойові катери Mark VI, контрбатарейні РЛС;
- супутникові знімки і послуги з аналізу даних.
Раніше ми повідомляли, що США можуть збільшити розмір військової допомоги Україні.
Також нагадаємо, в США також відзначали, що українська армія – одна з найсильніших в Європі.