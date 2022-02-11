Суд вынес решение по делу Порошенко

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Киевский апелляционный суд 11 февраля оставил без изменения решение предыдущей инстанции о мере пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Петру Порошенко. Он остается под личным обязательством", – сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Петр Порошенко / Фото: facebook.com/petroporoshenko

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Прокуроры требовали изменить меру пресечения Порошенко с личного обязательства на арест с возможностью выхода под залог 1 млрд грн. Адвокаты политика, в свою очередь, требовали отменить меру пресечения вообще.

Сторона защиты также добивается отмены решения об аресте имущества пятого президента Украины. Данную апелляцию суд может рассмотреть в марте.

Дело Порошенко