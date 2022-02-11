Суд вынес решение по делу Порошенко

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Киевский апелляционный суд 11 февраля оставил без изменения решение предыдущей инстанции о мере пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко.
"Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Петру Порошенко. Он остается под личным обязательством", – сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Прокуроры требовали изменить меру пресечения Порошенко с личного обязательства на арест с возможностью выхода под залог 1 млрд грн. Адвокаты политика, в свою очередь, требовали отменить меру пресечения вообще.
Сторона защиты также добивается отмены решения об аресте имущества пятого президента Украины. Данную апелляцию суд может рассмотреть в марте.
Дело Порошенко
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было отправлено по месту жительства, а также по месту работы.
- Незадолго до этого, 17 декабря, следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где его встречали сторонники.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.