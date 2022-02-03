Суд отложил дело Порошенко: что случилось

Рассмотрение дела Порошенко затягивается / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.
"В связи с болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения апелляционной жалобы относительно ареста имущества Порошенко не было", – сообщил адвокат Игорь Головань, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По словам Голованя, защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции, возможным ближайшим днем названо 9 марта.
Также адвокат сообщил, что защита направила в суд дополнения к апелляционной жалобе.
"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы как можно дольше не рассматривались апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, которые были допущены… абсолютно очевидны", – подытожил он.
Также адвокат выразил мнение о том, что затягивание с рассмотрением апелляционных жалоб по аресту имущества и по мере пресечения в виде личных обязательств связаны с ограничением политической деятельности Порошенко.
Дело Порошенко
- Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
- В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было отправлено по месту жительства, а также по месту работы.
- Незадолго до этого, 17 декабря, следователи ГБР пытались лично вручить повестку пятому президенту, однако Порошенко уехал от них на автомобиле. В тот же день Порошенко отбыл в заграничную поездку, которая длилась месяц.
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев, где его встречали сторонники.
- Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
- Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.