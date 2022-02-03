Суд отложил дело Порошенко: что случилось

Рассмотрение дела Порошенко затягивается / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский апелляционный суд перенес слушание по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Причиной стала болезнь одного из судей.

"В связи с болезнью одного из судей коллегии сегодня рассмотрения апелляционной жалобы относительно ареста имущества Порошенко не было", – сообщил адвокат Игорь Головань, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По словам Голованя, защита просила как можно быстрее назначить рассмотрение апелляции, возможным ближайшим днем названо 9 марта.

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Также адвокат сообщил, что защита направила в суд дополнения к апелляционной жалобе.

"Мы считаем, что именно Генеральная прокуратура заинтересована в том, чтобы как можно дольше не рассматривались апелляционные жалобы, поскольку нарушения закона, которые были допущены… абсолютно очевидны", – подытожил он.

Также адвокат выразил мнение о том, что затягивание с рассмотрением апелляционных жалоб по аресту имущества и по мере пресечения в виде личных обязательств связаны с ограничением политической деятельности Порошенко.

Дело Порошенко