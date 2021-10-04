Стартовала Нобелевская неделя: первая премия за объяснение, почему мы ощущаем температуру

С объявления премии по физиологии и медицине началась Нобелевская неделя / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Стокгольме (Швеция) стартовала Нобелевская неделя, во время которой будут названы лауреаты Нобелевской премии за 2021 год. Первыми лауреатами этой премии в более чем 1 млн долларов были названы американский физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян из Института Скриппса.

Об этом сообщает Reuters.

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Расписание Нобелевской премии

4 октября в Стокгольме объявили лауреатов премии в области медицины и физиологии;

5 октября будет назван лауреат в области физики;

6 октября – химии;

7 октября мы узнаем лауреатов Нобелевской премии по литературе;

8 октября – имя лауреата Нобелевской премии мира;

11 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

За открытие рецепторов тепла, холода

Первыми лауреатами стали американский физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян из Института Скриппса. Они удостоились этой награды за открытие рецепторов тепла, холода и прикосновений – проще, они узнали, каким образом температура или, например, прикосновение превращаются в человеческие ощущения.

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В сообщении Нобелевского комитета сказано, что способность человека ощущать тепло, холод и прикосновения интересовала исследователей столетиями. В XVII веке философ Рене Декарт предположил, что существуют некие нити, соединяющие различные участки кожи с мозгом — и, например, если поднести руку к огню, к мозгу по такой нити отправится сигнал о сильном жаре.

"Однако до открытий Джулиуса и Патапутяна было неясно, как температурные и механические стимулы преобразуются в нервной системе в электрические импульсы", — отмечается в сообщении Нобелевского комитета.

Напомним, что в 2020 году Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытие гепатита С стали американцы Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хьютон.

за открытие гепатита С стали американцы Харви Альтер, Чарльз Райс и британец Майкл Хьютон. Нобелевскую премию по физике в 2020 году разделили сразу три лауреата. Открытия ученых связаны с одним из самых загадочных явлений во Вселенной – черной дырой.