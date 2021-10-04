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Стартував Нобелівський тиждень: перша премія за пояснення, чому ми відчуваємо температуру

Ірина Ковальчук
4 жовтня, 15:50
Завтра ми дізнаємося ім'я лауреата в галузі фізики, в п'ятницю – володаря Нобелівської премії миру

З оголошення премії по фізіології і медицині почався Нобелівський тиждень / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У Стокгольмі (Швеція) стартував Нобелівський тиждень, під час якого будуть названі лауреати Нобелівської премії за 2021 рок. Першими лауреатами цієї премії в більш ніж 1 млн доларів були названі американський фізіолог Девід Джуліус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і американський молекулярний біолог і нейробіолог Ардем Патапутян з Інституту Скріппса.

Про це повідомляє Reuters.

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Розклад Нобелівської премії

  • 4 жовтня в Стокгольмі оголосили лауреатів премії в області медицини і фізіології;
  • 5 жовтня буде названо лауреата в галузі фізики;
  • 6 жовтня – хімії;
  • 7 жовтня ми дізнаємося лауреатів Нобелівської премії з літератури;
  • 8 жовтня – ім'я лауреата Нобелівської премії миру;
  • 11 жовтня назвуть лауреата премії Шведського національного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля (неофіційно званої "Нобелівською премією з економіки").

За відкриття рецепторів тепла, холоду

Першими лауреатами стали американський фізіолог Девід Джуліус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско і американський молекулярний біолог і нейробіолог Ардем Патапутян з Інституту Скріппса. Їм надали нагороду за відкриття рецепторів тепла, холоду і дотиків – простіше, вони дізналися, яким чином температура або, наприклад, дотик перетворюються в людські відчуття.

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У повідомленні Нобелівського комітету сказано, що здатність людини відчувати тепло, холод і дотику цікавила дослідників століттями. У XVII столітті філософ Рене Декарт припустив, що є якісь нитки, що з'єднують різні ділянки шкіри з мозком – і, наприклад, якщо піднести руку до вогню, до мозку за такою нитки відправиться сигнал про сильний жар.

"Однак до відкриттів Джуліуса і Патапутяна було неясно, як температурні і механічні стимули перетворюються в нервовій системі в електричні імпульси", – наголошується в повідомленні Нобелівського комітету.

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