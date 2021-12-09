США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Тупицкого

Госдепартамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены. В отношении Тупицких введено аннулирование американской визы, если она у них была, либо дальнейшие ограничения по ее выдаче.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

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Уведомление

"Александра Тупицкого, бывшего председателя Конституционного суда Украины, за серьезные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также фигурировала в этом", – сказано на сайте Госдепартамента США.

Дела Тупицкого