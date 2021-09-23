"Спутник V" не помог! Россиян в ПАСЕ ограничили в передвижении из-за недоверия

"Спутник V" не сертифицирован в ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

Членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.

Об этом сообщил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый, передает Коммерсант.

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Теперь россияне могут перемещаться только из отеля в здание Парламентской ассамблеи. Заметим, что открытие осенней сессии состоится в понедельник, 27 сентября.

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Что такое ПАСЕ?

Парламентская ассамблея Совета Европы – это консультационный орган, который состоит из парламентариев всех государств-членов Совета Европы. Представители ПАСЕ составляют доклады о деятельности европейских стран, политиков, общественных организаций, а также принимают резолюции для решения тех или иных проблем. Ассамблея является одним из главных уставных органов Совета Европы, председатель которой меняется ежегодно.

Вакцина "Спутник V"

Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата

Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон унизил российскую вакцину, назвав ее кошмаром и мировой трагедией. Он напомнил, как путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.