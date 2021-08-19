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"Спутник" – это кошмар, мировая трагедия: Гордон унизил российскую вакцину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
19 августа, 16:59
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Путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса
Журналист пристыдил российских пропагандистов. Коллаж "Сегодня"
Журналист пристыдил российских пропагандистов. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон назвал кошмарной российскую вакцину "Спутник V", которую уже давно забраковали в Украине. Пропаганда РФ сначала разрекламировала ее, а потом некоторые страны начали отказываться от российского препарата.

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Об этом о сказал в эфире "Эха Москвы".

По его словам, путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.

"Спутник" – это вообще мировая трагедия. Вакцина "Спутник V" – это кошмар. Меня никогда не перестает удивлять российская пропаганда, Геббельс в гробу переворачивается. Так расхвалить вакцину свою, так рассказать, что ее все страны сейчас будут закупать и уже закупили. А потом страны третьего мира начали массово возвращать деньги за эту вакцину, потому что им ее не довезли, Словакия вакцину вернула. Опять пшик. Сделали из мухи слона, хотели торгануть слоновой костью, но и этого не смогли", – сказал Гордон.

Вакцина "Спутник V"

  • Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
  • В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата
  • Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

В свою очередь президент Владимир Зеленский четко заявлял, что в Украине российской вакцины не будет.

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