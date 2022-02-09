Советники глав "нормандской четверки" соберутся в Германии: о чем будут говорить

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В столице Германии Берлине 10 февраля состоится очередной раунд переговоров по Донбассу в "нормандском формате" на уровне советников по внешнеполитическим вопросам Украины, Германии, Франции и России.
Подробности сообщил спикер федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер, которого цитирует "Укринформ".
"Могу подтвердить встречу политических советников "нормандского формата" 10.02 в Берлине", – сказал Бюхнер.
По его словам, эта встреча является продолжением переговоров 26 января в Париже, которые стали первой встречей за долгое время. Бюхнер отметил, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.
"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, речь пойдет во время завтрашних переговоров", – сообщил спикер немецкого правительства.
Как подчеркнул Бюхнер, Германия вместе с Францией вносит особый вклад в достижение деэскалации напряженности и вокруг Украины. Он назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе "удручающей" и отметил, что правительство ФРГ приветствует все шаги, которые ведут "в правильном направлении".
Нормандские переговоры продолжаются на уровне советников
- 26 января состоялась встреча советников лидеров "нормандского формата".
- В последний раз саммит лидеров "нормандского формата" проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.
- По итогу встречи "нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Уже через пару часов после встречи Россия обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов.
- В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.