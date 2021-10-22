"Сначала предлагали должность…": Омелян заявил об угроза из ОПУ

Омелян рассказал странную историю с Банковой. Коллаж "Сегодня"
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого недавно оправдал суд в "коррупционном деле", заявил об угрозах со стороны Офиса президента.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, все началось после того, как Банковая получила отказ от него.
"С начала июня 2020 года мне поступило предложение от Офиса президента занять хорошую должность с хорошим финансовым обеспечением. Я отказался. Мне сказали, что у меня будут большие проблемы. Через неделю у меня обыски ГБР, у меня подозрение от НАБУ. В ноябре, через четыре месяца, это дело в суде", – сказал Омелян.
На призывы ведущей и гостей студии озвучить, кто ему предлагал должность и угрожал, он отказался ответить прямо.
"Если будет возможность, буду верить правоохранительной системе… У меня есть свидетели этого разговора", – добавил он.
Напомним, Омелян фигурант пару уголовных производств. Одно из них недавно завершилось – суд его оправдал.
В чем обвиняли Омеляна
- Следствие утверждало, что в 2017 году Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же Министерство финансов выступало против уменьшения всех портовых сборов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры.
- В итоге решение чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн получено 173,1 млн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
- Омеляну сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").
- 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну в другом уголовном производстве. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.