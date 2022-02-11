Сначала бомбы и ракетные обстрелы: в Белом доме заявили, как Путин может напасть на Украину в ближайшие дни

В Белом Доме рассказали о планах России по вторжению в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

США предупредили об "явной возможности" российского вторжения в Украину в ближайшие несколько дней, что может привести к сокрушительному нападению на Киев, и рекомендовали всем оставшимся американцам покинуть страну в ближайшие 48 часов Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что "российская атака, вероятно, может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов, которые могут убить мирных жителей независимо от их национальности", а в дальнейшем начнется наземное вторжение.

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"Последнее решение" Путина

По словам источников, президент США Джо Байден сообщил лидерам союзников в телефонном разговоре, что Владимир Путин принял решение начать вторжение. При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не верят, что Путин принял "последнее решение".

"То, как он наращивал свои силы и распределял их, наряду с другими показателями, которые мы собрали с помощью разведки, ясно дает нам понять, что существует очень четкая вероятность того, что Россия предпочтет действовать военным образом, и есть основания полагать, что это может произойти в достаточно короткие сроки", — сказал Салливан.

Он отметил, что нельзя точно назвать даты, но существует реальная вероятность того, что Россия начнет военные действия даже до окончания Олимпиады в Пекине.

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Салливан сказал, что граждане США, которые все еще находятся в Украине, должны покинуть Украину в ближайшие два дня.

"Если вы останетесь, вы берете на себя риск без гарантии того, что будет какая-либо другая возможность уехать, и нет никакой перспективы эвакуации американских военных в случае российского вторжения", — сказал он.

Советник американского президента рассказал, как могут развиваться события в случае вторжения России.

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"Российская атака на Украину, вероятно, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые могут привести к гибели мирных жителей независимо от их национальности. Последующее наземное вторжение повлекло бы за собой натиск массивных сил практически без предупреждения. Коммуникации для организации отъезда могут быть прерваны, а коммерческий транзит остановлен", — прогнозирует Салливан

Угроза вторжения РФ