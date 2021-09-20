Сколько украинцев привез Кремль в Россию на выборы – уже озвучили статистику

Россия незаконно привлекла украинцев к голосованию на выборах. Коллаж "Сегодня"

На выборах в Государственную думу РФ проголосовали около 150 тысяч жителей оккупированных территорий Донбасса, которым оккупанты усиленно раздавали свои паспорта в последние дни.

Об этом заявил на брифинге председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилл Вышинский, передает Украинская правда.

Он отметил, что эта цифра приблизительная и может быть еще большей, поскольку какая-то часть людей, живущих в т.н. "ДНР" и "ЛНР" и получивших паспорта, раньше уже имела регистрацию на территории РФ и принимала участие в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов.

"Но вот по той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем. На 15:45 проголосовало более 150 тыс. человек. Повторюсь, эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс", – сказал Вышинский и добавил, что это "голосование" в ОРДЛО стало "самым масштабным за рубежом".

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По его словам, за три дня выборов было совершено 1,4 тысячи транспортных рейсов для доставки украинцев на избирательные участки.

Так людей в Макеевке отправляли на голосование. Фото: t.me/SNG_Makeevka/10819

Выборы в Госдуму РФ

Подсчет голосов в России еще не закончен, но после обработки 80% протоколов стало понятно, что выборы в Госдуму, судя по всему, выиграет "Единая Россия", которая набирает около 50%. Также в российский парламент, вероятнее всего, пройдут КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

Но законно ли побеждает путинская партия? Накануне на выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей. Так, в некоторых городах РФ и в оккупированном украинском Севастополе происходило что-то странное: по состоянию на 15:00 явка была больше, чем на 18:00. К концу дня общие данные почему-то уменьшались.

Кроме того, жителям оккупированных районов Донбасса Россия массово раздавала паспорта, чтобы они смогли голосовать, что нарушает законы и украинские, и международные. Людей автобусами принудительно свозили на избирательные участки.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты привлекают украинских граждан.

В свою очередь Европарламент в недавнем докладе призвал ЕС не признавать российский парламент в случае, если выборы пройдут с нарушениями.