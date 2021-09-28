Симоньян в истерике: YouTube запретил два российских канала за границей

Маргарита Симоньян заявляет, что телеканал RT DE находился на четвертом месте по влиятельности в Германии / Коллаж "Сегодня"

После общенациональных выборов в Германии видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT (бывшая — Russia Today). Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Об этом сообщается на основном сайте RT.

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По словам главного редактора российского пропагандистского канала Маргариты Симоньян, это было сделано из-за критики телеканалами избирательного процесса в ФРГ: "У "западных партнеров" очередной острый приступ демократии. Только вчера появилась удивительная новость про избирательную цензуру YouТube в отношении любой критики президентских выборов в США и парламентских выборов в Германии".

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По ее словам, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

"Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия", — заявила Симоньян.

Ответные санкции

Главный редактор российского пропагандистского канала добавила, что в ответ Москва "должна запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закрыть корпункты ARD и ZDF".

Атака на западный рупор Кремля

26 февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств "Russia Today Германия" и Ruptly. Доступ к финансовым операциям был прекращен 31 мая.

Тогда пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ.

В августе Twitter заблокировал 32 тысячи страничек, связанных с РФ и Китаем. Соцсеть перестала выдавать аккаунт пропагандистского российского телеканала Russia Today (RT) в поиске.

В июле в Британии призвали навсегда заткнуть "рупор Кремля". После публикации комитетом парламента Великобритании доклада о деятельности российских спецслужб в стране британская оппозиция призвала лишить российскую пропагандистскую телесеть RT лицензии на трансляцию в Соединенном Королевстве.