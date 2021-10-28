Швейцария наказала восемь граждан РФ за Крым

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям. Фото: gettyimages

Вслед за странами Евросоюза Швейцария расширила свой санкционный список, который предполагает введение ограничений против России из-за нарушения территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Государственный секретариат экономики (SECO) Швейцарии.

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В список санкций, которые ввели из-за незаконной оккупации Крыма, попали еще восемь человек:

так называемый "начальник" подконтрольного оккупантам "Управления ФСБ" России по Крыму и городу Севастополь Леонид Михайлюк;

"руководитель" подконтрольного оккупантам "главного следственного управления СК России" по Крыму и городу Севастополь Владимир Терентьев;

крымские "судьи" Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

"следователь" Магомед Магомедов;

"прокурор" Евгений Колпиков.

Они попали под санкции за активную поддержку "действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Санкции против России

Международные санкции в отношении России, которые начали применяться в 2014 году – политические и экономические меры, направленные на прекращение войны России против Украины; составляющая международной реакции на вооруженную агрессию РФ против Украины. Санкции ввели ЕС и США, Канада, Япония, Норвегия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, в целом — 41 страна, собственно Украина, а также Парламентская ассамблея Совета Европы и, неформально, Китай. Реклама

Предполагалось, что санкции будут вводиться поэтапно: первый этап – ограничение сотрудничества; второй – ограничение на поставку отдельных видов технологий; третий – секторальные санкции, направленные против отдельных секторов экономики РФ.

В марте 2018 года ЕС ввел ограничения против шести компаний, участвовавших в строительстве так называемого "Крымского моста": АО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и АО "ВАД".

Осенью 2020 года ЕС внес в санкционный список еще двоих человек и четыре юридических лица, участвовавших в возведении моста.

В отношении России также действуют санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный сектора. Так, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС и заморожены их активы.

Ранее мы сообщали, что ЕС согласовал продление персональных санкций против РФ.

Также напомним, СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.