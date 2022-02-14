Шойгу объявил о сворачивании военных учений

Шойгу отзывает часть солдатиков домой / Коллаж "Сегодня"
Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заверил, что часть военных учений, проводимых сейчас в нескольких регионах страны, завершатся в ближайшие дни.
Об этом сообщает телеграм-канал "Пул №3".
Обещание
"Хотел доложить о ходе учений. Учения масштабные, в них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", — доложил Шойгу в публичной части встречи Путину об окончании масштабных учений России.
Министр не уточнил, какие военные части будут отозваны к местам постоянной дислокации.
Обстановка
- Напомним, Москва развернула свои учения в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, также участие принимает Тихоокеанский флот недалеко от Японии. Маневры проходят в Западном, Восточном, Центральном военных округах и на территории дружественной Беларуси.
- Как известно, Российская Федерация отклонила запрос Украины с требованием предоставить информацию о военных учениях, проводимых в непосредственной близости от нашей границы.
- Морские военные учения россиян в Черном море превратились в блокаду украинских портов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Румынию будет обсуждать вопрос блокады РФ Украины в Черном и Азовском морях.
- 8 февраля Путин заявил, что вернет свои войска в места постоянной дислокации после учений в Беларуси. Но пока они там.