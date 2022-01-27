СБУ внесет телеканал "НАШ" в санкционный список – СМИ

Евгений Мураев. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины готовит документы на внесение в санкционный список телеканала "НАШ", который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный источник в руководстве ведомства.

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По его данным, уже некоторое время СБУ фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит представление в СНБО.

Вместе с тем петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет готов рассматривать санкции против канала, как только получит представление от СБУ.

По данным источника, СБУ проводила и проверку владельца канала Евгения Мураева на предмет контактов с российской агентурой. Особенно после публикации в СМИ якобы плана РФ, где Мураева называли кандидатом в правители в случае оккупации Россией Украины. В СБУ говорят, что пока стойкую агентурную привязку Мураева к РФ не обнаружили.

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