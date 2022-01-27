СБУ внесет телеканал "НАШ" в санкционный список – СМИ

Евгений Мураев. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины готовит документы на внесение в санкционный список телеканала "НАШ", который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву.
Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на собственный источник в руководстве ведомства.
По его данным, уже некоторое время СБУ фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит представление в СНБО.
Вместе с тем петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет готов рассматривать санкции против канала, как только получит представление от СБУ.
По данным источника, СБУ проводила и проверку владельца канала Евгения Мураева на предмет контактов с российской агентурой. Особенно после публикации в СМИ якобы плана РФ, где Мураева называли кандидатом в правители в случае оккупации Россией Украины. В СБУ говорят, что пока стойкую агентурную привязку Мураева к РФ не обнаружили.
Что известно?
- 23 января в МИД Великобритании заявили о плане руководства Российской Федерации, согласно которому в Киеве нужно установить пророссийское правительство. Евгений Мураев там фигурирует как участник схемы, который возглавит марионеточную власть.
- Похожая информация прозвучала и на американском телеканале CNN. Там уверяют, что доказательства существования такого плана Кремля с Мураевым уже есть у разведчиков США и Великобритании.
- Сам Евгений Мураев заявил, что это лживая информация. По словам политика, это "глупость". Экс-нардеп также напомнил, что находится под санкциями России и ему запрещен въезд в эту страну.
- Ранее в Офисе президента заявили, что к информации британского правительства об Евгении Мураеве нужно отнестись серьезно.