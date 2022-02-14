Российские войска вблизи Украины выдвинулись на "атакующие позиции" – CBC News

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

По словам неназванного американского чиновника, Россия выдвинула на огневую позицию несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок, которые угрожают Украине.

Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Реклама

Что известно

По словам информированного источника, снимки из космоса свидетельствуют, что ряд российских военных подразделений покинули места своей дислокации и начали выдвигаться на "боевые позиции".

"Это движение началось в воскресенье, когда некоторые части покинули места своей предыдущей стоянки, но еще не заняли то, что можно было бы рассматривать как позиции для атаки. США считают, что Россия нападет на Украину к концу недели, хотя еще неясно, в какой форме это будет происходить, сказал чиновник", – говорится в сообщении телеканала.

Заявление Франции

Чуть ранее Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для "российского вторжения" в Украину все готово.

Реклама

"Собраны ли все элементы для полномасштабного наступления российских войск на Украину? Да, собраны. Это возможно, это возможно очень скоро", — сказал Ле Дриан телеканалу France 5.

При этом политик отметил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Москва уже приняла решение.

Ситуация