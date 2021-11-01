Россия призналась в обострении на Донбассе: что так напугало Лаврова

Лаврову не понравились украинские "Байрактары". Коллаж "Сегодня"

Украина применила беспилотник Bayraktar на Донбассе в ответ на артиллерийские обстрелы врага, но в России это назвали обострением и провокацией со стороны Киева, даже заявили о втягивании россиян в войну.

Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Интерфакс.

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Он считает, что именно украинская власть пытается втянуть РФ в боевые действия (хотя оккупанты уже семь лет воюют против Украины). Также глава МИД РФ назвал "загадочной историей" применение "Байрактара".

"Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от "ополчения" и втянуть Россию в какие-то силовые действия. Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", – сказал Лавров.

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