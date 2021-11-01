Россия призналась в обострении на Донбассе: что так напугало Лаврова

Лаврову не понравились украинские "Байрактары". Коллаж "Сегодня"
Украина применила беспилотник Bayraktar на Донбассе в ответ на артиллерийские обстрелы врага, но в России это назвали обострением и провокацией со стороны Киева, даже заявили о втягивании россиян в войну.
Об этом сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Интерфакс.
Он считает, что именно украинская власть пытается втянуть РФ в боевые действия (хотя оккупанты уже семь лет воюют против Украины). Также глава МИД РФ назвал "загадочной историей" применение "Байрактара".
"Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от "ополчения" и втянуть Россию в какие-то силовые действия. Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате", – сказал Лавров.
Россия активизировалась на фронте
- Утром 26 октября боевики обстреливали с минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами", дав понять, что теперь украинские военные будут именно так отвечать на вражеские провокации.
- Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".