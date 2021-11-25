Россия перебрасывает новые войска в Крым – СМИ

Российские танки направляются на украинский полуостров. Коллаж "Сегодня"

Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать туда с 15 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на на американскую разведку.

Отмечается, что это происходит на фоне масштабного наращивания войск вдоль границ Украины. Американские журналисты пишут, что переброска солдат и техники на полуостров идет полным ходом уже не первый день.

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Перемещение войск в Крым произошло после того, как Москва отправила танковые дивизии и другое вооружение в Воронежскую область России.

Источник в американской разведке отметил, что в Крым среди прочего перебросили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию – их танки Т-72Б3 были замечены на эшелоне, направлявшемся в Крым.

Войска РФ вблизи Украины