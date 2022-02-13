Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию — CIT

Военная техника, которую перебрасывают в направлении Украины. Фото CITeam / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская 1-я гвардейская танковая армия перебрасывает дополнительную технику к границе с Украиной с полигона под Воронежем. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.



За последние дни в сети появились несколько видео с военной техникой, снятых на станции Масловка в пригороде Воронежа. В конце прошлого года произошла переброска на эту станцию техники 1-й гвардейской танковой армии, которую далее свозили на полигон "Погоново". На одном из недавних видео на площадке у железнодорожных путей снова видна техника, а на путях стоит эшелон с самоходными артиллерийскими установками "Мста-С" и танками Т-80У, которые состоят на вооружении 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. На видео с площадки выезжает пустой танковый транспортер. Это свидетельствует о том, что технику именно привозят на станцию, а не увозят.

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Танки Т-80У 4-й гвардейской танковой дивизии также были замечены на поездах в Белгороде и в Веселой Лопани Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной. Судя по информации из железнодорожных баз данных, эшелоны следовали со станций Селятино и Кубинка-2 Московской области, в районе постоянной дислокации 4-й гвардейской танковой дивизии. Это свидетельствует о переброске к границе дополнительной техники 1-й гвардейской танковой армии, помимо той, что уже находилась на полигоне под Воронежем.

Кроме того, в Алексеевке Белгородской области зафиксировали эшелон, который отправился со станции Красный Бор Смоленской области, где дислоцируется 49-я зенитная ракетная бригада 1-й гвардейской танковой армии. Отмечается, что ранее "Буки" этой бригады заметили под Воронежем.

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Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева, отмечает издание.

Угроза нападения России

Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины.

Американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.

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Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.

Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

Россия начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.

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